Die amerikanischen Rocker AVENGED SEVENFOLD werden schon morgen, am 28. Oktober 2016, ein neues Album mit dem Titel "The Stage" über Capitol Records veröffentlichen. Artwork und Tracklist fallen wie folgt aus:



01. The Stage

02. Paradigm

03. Sunny Disposition

04. God Damn

05. Creating God

06. Angels

07. Simulation

08. Higher

09. Roman Sky

10. Fermi Paradox

11. Exist