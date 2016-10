Am 02. Dezember 2016 werden Warner Bros. eine Doppel-CD namens "The Best of 2005-2013" von AVENGED SEVENFOLD in den Handel bringen.

Enthalten sind 18 Songs, u.a. "City Of Evil", "Avenged Sevenfold", "Nightmare" und "Hail To The King", eine Coverversion von BLACK SABBATH' "Paranoid" und zwei Songs, die die Band für Videospiele geschrieben hatten, namentlich "Carry On" (für "Call Of Duty II") und "Not Ready To Die" (für "Call Of The Dead").



"The Best of 2005-2013"-Trackliste:



Disc Eins:



01. Bat Country (City Of Evil)

02. Beast And The Harlot (City Of Evil)

03. Seize The Day (City Of Evil)

04. Critical Acclaim (Avenged Sevenfold)

05. Almost Easy (Avenged Sevenfold)

06. Afterlife (Avenged Sevenfold)

07. Dear God (Avenged Sevenfold)

08. A Little Piece of Heaven (Avenged Sevenfold)



Disc Zwo:



01. Nightmare (Nightmare)

02. Welcome To The Family (Nightmare)

03. So Far Away (Nightmare)

04. Hail To The King (Hail To The King)

05. Shepherd of Fire (Hail To The King)

06. Walk (Diamonds In The Rough)

07. Flash Of The Blade (Diamonds In The Rough)

08. Paranoid (Covered: A Revolution In Sound)

09. Carry On (Call Of Duty: Black Ops II)

10. Not Ready To Die (Call Of The Dead)





AVENGED SEVENFOLD hatten neulich bereits live einen neuen Song namens "The Stage" präsentiert, der Gerüchten zufolge auf dem kommenden Langspieler, der aller Voraussicht nach "Voltaic Oceans" heißen wird, vertreten sein soll, ein offizielles Veröffentlichungsdatum der neuen LP wurde noch nicht bekannt, spekuliert wird jedoch über Anfang Dezember 2016.