AVENGED SEVENFOLD werden ein Akustik-Album, "Live At The Grammy Museum", am 08. Dezember 207 in digitaler Form veröffentlichen, aufgenommen am 19. Oktober 2017 im "Clive Davis Theater" in Los Angeles.



Ein Teil der Einkünfte dieses ausschließlich digital erhältlichen Werks wird zugunsten des "Grammy Museum" gespendet und die Trackliste zu "Live At The Grammy Museum" liest sich wie folgt:



01. Opening

02. Introduction To "As Tears Go By"

03. As Tears Go By

04. Introduction To "Hail To The King"

05. Hail To The King

06. Introduction To "Roman Sky"

07. Roman Sky

08. Introduction To "Exist"

09. Exist

10. Introduction To "So Far Away"

11. So Far Away