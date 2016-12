Die Australier AVERSIONS CROWN haben mit "The Soulless Acolyte" einen weiteren Song von ihrem neuen Album "Xenocide" veröffentlicht. Die Platte selbst wird am 20. Januar via Nuclear Blast in die Läden kommen.







01. Void

02. Prismatic Abyss

03. The Soulless Acolyte

04. Hybridization

05. Erebus

06. Ophiophagy

07. The Oracles Of Existence

08. Cynical Entity

09. Stillborn Existence

10. Cycles of Haruspex

11. Misery

12. Odium