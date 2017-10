Die um den gleichnamigen Gitarristen versammelten Melodic Metaller AXEL RUDI PELL werden sich noch Ende Oktober ins Studio begeben, um den Nachfolger zu ihrem aktuellen Album "Game Of Sins" einzuspielen. Zudem wird sich die Band ab April 2018 auf Tour begeben:



April 26th 2018 - Bochum / Zeche

April 27th 2018 - Saarbrücken / Garage

April 28th 2018 - Aschaffenburg / Colos-Saal

April 29th 2018 - Nürnberg / Hirsch

May 1st 2018 - München / Backstage

May 2nd 2018 - Ludwigsburg / Rockfabrik

May 4th 2018 - Weert (NL) / Muziekcentrum De Bosuil

May 5th 2018 - Erfurt / HsD

May 6th 2018 - Bochum / Zeche

May 8th 2018 - Berlin / Huxleys

May 9th 2018 - Hamburg / Grosse Freiheit 36

May 10th 2018 - Gothenburg (SE) / Sticky Fingers

May 11th 2018 - Kopervik (NO) / Karmøygeddon Metal Festival

May 13th 2018 - Stockholm (SE) / Fryshuset Klubben/ Arenan