Der deutsche Gitarrenfex AXEL RUDI PELL wird sein neues Album, seine bereits fünfte Balladenkompilation mit dem stimmigen Titel "The Ballads V", am 21. April 2017 via Steamhammer/SPV in den Tonträgerfachhandel bringen.



Enthalten sind Balladen aus den letzten sechs Jahren und einige neue Tracks, außerdem hat ARP erstmals eine Gastsängerin aufgeboten, namentlich Rockröhre BONNIE TYLER, die ein Duett mit ARP-Sänger Johnny Gioeli zum Vortrag bringt, "Love's Holding On", das als Single vorab bereits am 31. März 2017 erhältlich gemacht wird.

Neben dem neuen Song "On The Edge Of Our Time", hat sich Meister Pell an einer Rockversion des ED SHEERAN-Hits "I See Fire", einem Cover von NEIL YOUNGs "Hey Hey My My" und einer Live-Version des DEEP PURPLE-Klassikers "Mistreated" versucht.



"The Ballads V" wird als Digipak-CD, als Gatefold-Doppel-Vinyl, als limitiertes Boxset und als Download oder Stream wohlfeil sein.



"The Ballads V"-Trackliste:



01. Love's Holding On (5:06) (feat. BONNIE TYLER)

02. I See Fire (6:02) (ED SHEERAN-Cover)

03. On The Edge Of Our Time (7:42)

04. Hey Hey My My (5:02)

05. Lived Our Lives Before (6:31)

06. When Truth Hurts (6:46)

07. Forever Free (8:27)

08. Lost In Love (6:05)

09. The Line (live) (7:31) (bisher unveröffentlicht)

10. Mistreated (live) (14:12) (DEEP PURPLE-Cover)