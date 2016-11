Die Japanerinnen BABYMETAL werden am 9. Dezember ein Live-Album mit dem Titel "Live At Wembley" veröffentlichen, das am 2. April 2016 in London aufgezeichnet wurde. Einen Trailer sowie die Tracklist gibt es jetzt schon:







01. Babymetal Death

02. Awadama Fever

03. Yava!

04. GJ!

05. Doki Doki * Morning

06. Meta Taro

07. Amore

08. Megitsune

09. KARATE

10. Ijime, Dame, Zettai

11. Gimme Chocolate!!

12. The One [English Version]

13. Road Of Resistance