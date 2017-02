Die schwedischen Sleazerocker von den BACKYARD BABIES werden am 24. Februar 2017 eine neue Live-DVD, "Live At Cirkus", via Gain Music Entertainment veröffentlichen, die via Sony Music vertrieben wird.

Die DVD wurde beim BACKYARD BABIES-Gig am 10. Februar 2015 im "Cirkus" in Stockholm mitgeschnitten, im Zuge der Veröffentlichung ihres Albums "Four By Four".