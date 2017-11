Die u.a. aus ehemaligen DIVINE HERESY-, DEVILDRIVER- und GOD FORBID-Mitgliedern formierten BAD WOLVES haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "Toast To The Ghost" ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem anstehenden Debüt-Album, das im Frühjahr 2018 in den Handel kommen wird.