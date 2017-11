Für das BANG YOUR HEAD!!! Festival 2018 wurden heute drei weitere bands bestätigt.



ANNIHILATOR

SKELETON WIITCH

RECKLESS LOVE



Das BANG YOUR HEAD!!! 2018 findet wie folgt statt:



12. bis 14. Juli 2018

Messegelände Balingen





Bereits bestätigt sind:



POWERWOLF

AMORPHIS

EXODUS

LOUDNESS

ANNIHILATOR

ALESTORM

PRIMORDIAL

AMARANTHE

GOD DETHRONED

SKELETONWITCH

RECKLESS LOVE

REFUGE

TYGERS OF PAN TANG

ECLIPSE

MYSTIC PROPHECY

CLOVEN HOOF

ALPHA TIGER