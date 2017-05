Neues zum Line Up des diesjährigen BANG YOUR HEAD!!!-Festivals:

Die US Hard Rock Band DOKKEN wird beim kommenden BANG YOUR HEAD!!! ihre einzige Deutschland-Show 2017 spielen.



Das BANG YOUR HEAD!!! 2017 findet wie folgt statt:



13. bis 15. Juli 2017

Messegelände Balingen



Jetzt schon bestätigt:



HAMMERFALL

SAXON

VINCE NEIL

SATYRICON

VENOM

THE MICHAEL SCHENKER FEST

KATAKLYSM

KROKUS

DOKKEN

MAGNUM

SLAUGHTER

SEPULTURA

ENTOMBED A.D.

RIOT V

ORDEN OGAN

VICIOUS RUMORS

LEE AARON

RAVEN

AXXIS

GLORYHAMMER

DENNER / SHERMANN

DEMON

DIAMOND HEAD

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

TOXIK

PARADOX

BULLET

CRYSTAL VIPER

VAIN

ANGELUS APATRIDA

MANEGARM

ECLIPSE

EVIL INVADERS

TRIBULATION

THE UNITY

ALMANAC

DEAD LORD

KILLCODE



+ viele mehr



Warm Up Show

12. Juli 2017



DEATH ANGEL

SANCTUARY

ANGEL DUST

BLOODBOUND

STORMWARRIOR