Die nächsten beiden Bands unseres BANG YOUR HEAD!!! Billings 2017 stehen fest!



Mit ORDEN OGAN kommt einer der großen Durchstarter der vergangenen Jahre nach Balingen, der mit seinem gleichsam wuchtigen wie symphonischen Power Metal nicht nur Fans von BLIND GUARDIAN und Co. verzückt.



Etwas puristischer geht es bei CRYSTAL VIPER zu, die aus Polen zu uns anreisen und sich längst als feste Größe in Sachen Traditions-Metal etabliert haben. In Kürze erscheint übrigens das neue Album der Band um Frontfrau Marta Gabriel, und das mit illustren Gästen: ex-MANOWAR-Gitarrist Ross The Boss, Jeff Dunn alias Mantas (VENOM/VENOM INC.) und Steve Bettney von SARACEN geben sich auf 'Queen Of The Witches' die Ehre.