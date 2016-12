Für das BANG YOUR HEAD Festival 2017 sind heute drei neue Bands bekannt gegeben worden.





Das BANG YOUR HEAD!!! 2017 findet wie folgt statt:



13. bis 15. Juli 2017

Messegelände Balingen





Jetzt schon bestätigt:





* VINCE NEIL *

(The legendary voice of MÖTLEY CRÜE

playing all your favourite MÖTLEY CRÜE hits!)



Very Special Guest:

THE MICHAEL SCHENKER FEST

(one and only festival appearance in Germany, Switzerland and Austria

feat. 3 original MSG singers

Gary Barden - Graham Bonnet - Robin McAuley)



KROKUS

SLAUGHTER

ENTOMBED A.D.

ORDEN OGAN

VICIOUS RUMORS

RAVEN

GLORYHAMMER

FIREWIND

CRYSTAL VIPER

MANEGARM

DEAD LORD



+ viele mehr







Warm Up Show

12. Juli 2017



DEATH ANGEL

SANCTUARY

BLOODBOUND

+ weitere