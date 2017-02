Das zweite Album namens "Ramble Beyond" der in North Carolina beheimateten [Stoner/Psychedelic/Sludge] Rocker von BASK erscheint am 07. April 2017 erneut via This Charming Man Records.



Aufgenommen und produziert wurde "Ramble Beyond" von Travis Kammeyer (INTER ARMA) in den "Fahrenheit Studios", gemixt wurde das Album von Andrew Schneider (PELICAN) im "Translator Audio" und das Mastering übernahm Chris Common (THE SWORD).



BASK sind:



Scott Middleton

Jesse Van Note

Ray Worth

Zeb Camp