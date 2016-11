Die finnischen Metaller von BATTLE BEAST werden ihr mittlerweile viertes Full-Length-Album, "Bringer Of Pain", am 17. Februar 2016 via Nuclear Blast Records in die Regale der Plattenmarketender bringen.

Aufgenommen und produziert wurde in den "JKB Studios" von Keyboarder Janne Björkroth, der Mix stammt von Björkroth zusammen mit Viktor Gullichsen und Mikko Karmila, das Mastering wurde von Mika Jussila in den "Finnvox Studios" erledigt.

Ein Video zur ersten Single, "King For A Day", wurde jüngst gedreht und soll alsbald online stehen.



"Bringer Of Pain" ist das erste BATTLE BEAST-Album mit Gitarrist Joona Björkroth, der sich der Band letztes Jahr angeschlosse hatte, nachdem sich die Band im Februar 2015 von Lead-Gitarrist und bisherigem Hauptsongschreiber Anton Kabanen aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen" getrennt hatte.



BATTLE BEASTs immer noch aktuelles, drittes Album, "Unholy Savior", hatte es in den finnischen Charts bis auf Platz 1 gebracht und wurde im Januar 2015 via Nuclear Blast veröffentlicht.