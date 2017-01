Die finnischen Metaller von BATTLE BEAST haben ein Video zu ihrem Song "Familiar Hell" veröffentlicht. Die zugehörige Nummer wird sich auf ihrem neuen Album "Bringer Of Pain" befinden, das am 17. Februar über Nuclear Blast in den Handel kommen wird.







01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven