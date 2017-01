Ein weiterer Trailer zu "Bringer Of Pain", dem mittlerweile vierten Album der finnischen BATTLE BEAST, kann hier in Augenschein genommen werden.

Die neue LP wird am 17. Februar 2017 via Nuclear Blast Records veröffentlicht, aufgenommen und produziert wurde in den "JKB Studios" von BATTLE BEAST-Keyboarder Janne Björkroth, das Masterung stammt von Mika Jussila aus den "Finnvox Studios".



"Bringer Of Pain"-Trackliste:



01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven



Bonustracks (Digipal only):



11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash