Die polnischen Black/Death Metaller von BEHEMOTH planen einen Studio-Aufenthalt für Ende 2017, um ihr neues Album aufzunehmen, das dann im Herbst 2018 erscheinen soll.



Der Nachfolger zu "The Satanist" von 2014 ist die erste Scheibe seit der Veröffentlichung von ME AND THAT MAN, dem Blues-, Country-/Folk-Nebenpojekt von BEHEMOTH-Mainman Adam "Nergal" Darski und dem britisch-polnischen Musiker John Porter.