Die "Evil Over Europe"-Doppelheadliner-Tour von BELPHEGOR wartet mit den POSSESSED auf und macht diese Tour zu einer der extremsten dieses Genres.



Abgerundet wird das Package durch die US-Black Metaller von ABSU und die ebenfalls aus den USA stammenden Metaller FROM HELL.



Zudem konnten COLD RAVEN und SARIOLA als Opening Acts gewonnen werden.



BELPHEGOR und POSSESSED werden jeden Abend abwechselnd den Abschluss bilden und jeweils einstündige Sets spielen.



"Conjuring The Dead" - European Raid Pt. III

w/ POSSESSED, ABSU, FROM HELL, COLD RAVEN [02. - 10. Dez.], SARIOLA [11. - 20. Dez.]

02.12. F Paris - Glazart*

03.12. I Brescia - Circolo Colony

04.12. CH Zurich - Dynamo

06.12. SK Kosice - Collosseum

07.12. SLO Ljubljana - Kino Siska

08.12. CZ Ostrava - Barrack Club

09.12. PL Wroclaw - Alibi

10.12. D Berlin - Nuke Club

11.12. NL Tilburg - Dudok

12.12. UK Glasgow - Classic Grand

13.12. UK London - Islington Academy

14.12. D Oberhausen - Helvete**

15.12. D Ludwigsburg - Rockfabrik

16.12. D Ingolstadt - Eventhalle Westpark

17.12. B Bruges - Entrepot

18.12. D Hamburg - Logo

19.12. D Flensburg - Roxy

20.12. D Erfurt - From Hell

* ohne ABSU

** ohne BELPHEGOR