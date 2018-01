Die Progressive Metaller von BETWEEN THE BURIED AND ME werden am 09. März 2018 ihr neues Konzeptalbum, das auf gleich Scheiben angelegt ist und das auf die Namen "Automata I" und "Automata II" hören wird, via ihres neuen Labels Sumerian Records veröffentlichen.



"Automata I"-Trackliste:



01. Condemned To The Gallows (6:35)

02. House Organ (3:41)

03. Yellow Eyes (8:45)

04. Millions (4:43)

05. Gold Distance (1:02)

06. Blot (10:27)



Der zweite Teil, "Automata II", soll dann im Sommer 2018 in die Läden kommen.