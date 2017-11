Die Altrocker von BLACK COUNTRY COMMUNION um Frontmann Glenn Hughes (DEEP PURPLE, TRAPEZE), Drummer Jason Bonham (LED ZEPPELIN, FOREIGNER), Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) und Gitarrenfex Joe Bonamassa.haben ein Musikvideo zu ihrem Song "Over My Head" am Start.

Der Track stammt vom mittlerweile vierten Album der All Star-Band, "BCCIV", das am 22. September 2017 via Mascot Records veröffentlicht wurde, die erste LP seit "Afterglow" von 2013.



"BCCIV"-Trackliste:



01. Collide (4:07)

02. Over My Head (4:06)

03. The Last Song For My Resting Place (7:57)

04. Sway (5:24)

05. The Cove (7:11)

06. The Crow (6:00)

07. Wanderlust (8:18)

08. Love Remains (4:53)

09. Awake (4:42)

10. When The Morning Comes (7:56)

11. With You I Go (Bonustrack auf der Vinylversion)