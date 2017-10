"Room Of Nightmares", das neue Video der BLACK LABEL SOCIETY, der Band um Gitarrenfex Zakk Wylde [aktuell auch wieder als OZZY OSBOURNEs GItarrist reaktiviert] kann hier angesehen werden.

Der Song stammt vom kommenden, bereits zehnten Album, "Grimmest Hits", dem Nachfolger zu "Catacombs Of The Black Vatican" von April 2014, das am 19. Januar 2018 via Entertainment One (eOne) in den Handel gelangen wird.





"Grimmest Hits"Trackliste:



01. Trampled Down Below

02. Seasons Of Falter

03. The Betrayal

04. All That Once Shined

05. The Only Words

06. Room Of Nightmares

07. A Love Unreal

08. Disbelief

09. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say













BLACK LABEL SOCIETY ist:



Zakk Wylde - Vocals/Guitar

John DeServio - Bass

Dario Lorina - Guitar (ex-LIZZY BORDEN).

Jeff Fabb - Drums