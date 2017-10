Die Heavy Metal-Mitbegründer BLACK SABBATH haben einen Live-Clip ihres Songs "Paranoid" als Vorgeschmack zu ihrer kommenden DVD "The End" veröffentlicht. "The End" wurde im Zuge ihrer Abschiedstour am 4. Februar 2017 in der "Genting Arena" in ihrer Heimatstadt Birmingham aufgenommen und wird am 17. November in den Handel kommen.