BLACK SABBATH werden die Retrospektive "The Ultimate Collection" am 28 Oktober 2016 via BMG in den Handel bringen.

Die immerhin 31 Tracks umfassende Kompilation wurde von Soundingenieur Andy Pearce (MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, LOU REED, IGGY & THE STOOGES) remastert und wird in diversen Formaten wohlfeil sein (u.a. als Doppel-CD und ab dem 18. November 2016 auch als limitierte "Crucifold"-Edition als Vierfach-Vinyl-Version).



CD 01-Tracklisting:



01. Paranoid

02. Never Say Die

03. Iron Man

04. Black Sabbath

05. Children Of The Grave

06. Fairies Wear Boots

07. Changes

08. Rat Salad

09. Sweet Leaf

10. War Pigs

11. Sabbath Bloody Sabbath

12. Hole In The Sky

13. Symptom Of The Universe

14. Spiral Architect

15. Rock 'N' Roll Doctor



CD 02-Tracklisting:



01. Dirty Women

02. Evil Woman, Don't Play Your Games With Me

03. A Hard Road

04. Lord Of This World

05. Into The Void

06. Behind The Wall Of Sleep

07. Snowblind

08. Tomorrow's Dream

09. The Wizard

10. N.I.B.

11. Electric Funeral

12. Embryo

13. Killing Yourself To Live

14. Am I Going Insane

15. Wicked World

16. It's Alright



BLACK SABBATH haben außerdem verlauten lassen, dass sie ihren allerletzten Live-Gig am 12. November 2016 im "AT&T Center" in San Antonio, Texas zu spielen gedenken, ziemlich genau fünf Jahre seit ihrer erneuten Reunion im [Fast]-Original-Line-Up.