Hier gibt es einen Trailer zum kommenden BLACK SABBATH-Konzertfilm, "The End Of The End", der die Abschlusstournee der Birminghamer Hardrocklegende dokumentiert, inklusive des allerletzten Gigs in ihrer Heimatstadt vom 04. Februar 2017, gefilmt von Dick Carruthers [u.a. "Led Zeppelin: Celebration Day", "Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live"].



Veröffentlicht wird via einer Kooperation von Trafalgar Releasing und Eagle Rock und zunächst wird das Ganze nur am 28. September 2017 als Kinofilm in mehr als 1500 Lichtspielhäusern weltweit im Rahmen einer extra fürs Kino editierten Version unter dem Titel "Black Sabbath: The End Of The End" zu sehen sein.

Die Kaufversion namens "The End, Live In Birmingham" wird dann Ende 2017 in diversen Formaten veröffentlicht.