Die Rocker von BLACK STAR RIDERS haben ein Video zu ihrem Song "Testify Or Say Goodbye" veröffentlicht. Die Nummer stellt die zweite Single zu ihrem kommenden Album "Heavy Fire" dar, das am 3. Februar über Nuclear Blast erscheinen soll.







01. Heavy Fire

02. When The Night Comes In

03. Dancing With The Wrong Girl

04. Who Rides The Tiger

05. Cold War Love

06. Testify Or Say Goodbye

07. Thinking About You Could Get Me Killed

08. True Blue Kid

09. Ticket To Rise

10. Letting Go Of Me