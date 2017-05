Die BLACK STAR RIDERS starten noch in diesem Monat ihre Europatourneee mit FOREIGNER. Zugleich werden diese Shows auch die ersten sein, die die Band mit dem neuen Bandmitglied Chad Szeliga am Schlagzeug spielt, der erst vor kurzem in die Band aufgenommen wurde.



BLACK STAR RIDERS live:



w/ FOREIGNER

24.05. D Dusseldorf - Mitsubishi Electric Halle

25.05. D Frankfurt - Jahrhunderthalle

27.05. DK Jelling - Jelling Musikfestival*

28.05. D Berlin - Tempodrom

29.05. D Dresden - Junge Garde

30.05. D Leipzig - Parkbühne

31.05. D Nuremberg - Hirsch*

01.06. NL Leiden - Nobel

02.06. D Rostock - HanseMesse

03.06. D Hamburg - Mehr! Theater

*nur BSR



Weitere BSR-Termine:



05.06. S Gothenburg - Pustervik

07.06. S Sölvesborg - Sweden Rock Festival

10.06. D Twistringen - Ziegelei Open Air

16.06. B Dessel - Graspop Festival

17.06. A Nickelsdorf - Nova Rock Festival

18.06. F Clisson - Hellfest

21.06. D Freiburg - Jazzhouse

23.06. DK Copenhagen - Copenhell

24.06. N Halden - Tons Of Rock

25.06. CH Hinwil - Rock the Ring Festival

02.07. E Barcelona - Rock Fest

08.07. NL Weert - Bospop Festival

23.07. D Winterbach - Winterbach Festival

29.07. UK Maidstone - Ramblin' Man Fair