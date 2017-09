Die Southern Rocker BLACK STONE CHERRY werden am 29. September eine EP mit dem Titel "Black To Blues" veröffentlichen, auf der sie einige Blues-Klassiker neu interpretieren. Mit dabei auch ihre Version des ALBERT KING-Stückes "Born Under A Bad Sign":







Die komplette Tracklist von "Black To Blues" liest sich wie folgt:



01. Built For Comfort

02. Champagne & Reefer

03. Palace Of The King

04. Hoochie Coochie Man

05. Born Under A Bad Sign

06. I Want To Be Loved