Die Los Angeles.-Rocker von den BLACK VEIL BRIDES planen ihr bereits fünftes Album Anfang 2018 zu veröffentlichen, zeitgleich mit einer ausgedehnten Tour.

Der noch unbetitelte Nachfolger zu ihrem immer noch aktuellen, selbstbetitelten Album von 2014 ist bereits im Kasten und wurde von John Feldmann in seinem Studio in Südkalifornien produziert.



BLACK VEIL BRIDES habe ihre erste Live-DVD, "Alive And Burning", im Juli 2015 veröffentlicht.