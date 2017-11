Die kanadische Heavy Metal / Stoner Band BLACK WIZARD veröffentlicht ihr neues Album "Livin' Oblivion" im Februar 2018 via Listenable Records. Heute wurde die Tracklist sowie das Albumcover veröffentlicht.





"Livin’ Oblivion" Track Listing:



Two Of These Nights

Feast Or Famine

James Wolfe

Livin Oblivion

Cascadia

Portraits

Poisoned Again

Heavy Love

Eternal Illusion