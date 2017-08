Das Lyric-Video zu "When Colors Fade Away", dem Titeltrack des neuen BLACKFINGER-Albums, der Band um ex-TROUBLE-Sänger Eric Wagner [THE SKULL], kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Clip stammt von Rafael Ortega [u.a. AYREON, HELSOTT, SUBTERRANEAN MASQUERADE].



"When Colors Fade Away" wird am 15. September 2017 via M-Theory Audio veröffentlicht.

M-Theory Audio ist das neue Label von Marco Barbieri, dem ehemaligen Präsident von Century Media Records, der auch schon bei Nuclear Blast und Metal Blade tätig gewesen ist.