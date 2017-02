Die nowegische Black Metal-Dokumentation "Blackhearts" wird als DVD, digital und VOD am 11. April 2017 via Soundview Media Partners in den Handel gebracht.



"Blackhearts" ist eine Dokumentarfilm, der sich mit der Geschichte von drei Die-Hard-Black Metal-Fans befasst: Sina aus dem Iran, der Kolumbianer Hector und Kaiadas aus Griechenland sind auf dem Weg nach Norwegen, dem Mekka der Musik, die ihr Leben geprägt hat [Sina ist der einzige aktive Black Metal-Fan/-Künstler im Iran, Hector ist überzeugter Satanist und Kaiadas repräsentiert tagsüber die rechtskonservative "Golden Dawn"-Partei im griechischen Parlament und ist nachts Frontmann der Black Metal-Band NAER MATARON].



Die Dokumentation "Blackhearts" präsentiert somit einen neuen Blickwinkel auf das Genre und hat u.a. den "Best International Documentary"-Preis beim "Sound On Screen Film Festival 2016", sowie eine "Grand Jury"-Ehrung beim "Nordic/Docs 2016"-Dokumentarfilmfestival im norwegischein Fredrikstad gewonnen.



Hier ein Trailer zu "Blackhearts":