Die Niederländischen Epic Death-/Black-Metaller BLEEDING GODS werden am 12. Januar 2018 ihr kommendes neues Konzeptalbum »Dodekathlon« via Nuclear Blast veröffentlichen!



Heute enthüllt Gitarrist Ramon Ploeg im zweiten Albumtrailer zum neuen Album weitere Infos zur Geschichte, die hinter dem Cover steckt, und was es noch wissenswertes zum Artwork gibt!