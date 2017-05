Die Krefelder Power Metaller BLIND GUARDIAN haben einen Live-Clip zu ihrem Song "Mirror Mirror" ins Netz gestellt. Selbiger soll auf die Veröffentlichung ihrer neuen Live-3CD "Live Beyond The Spheres" einstimmen, die am 7. Juli in den Handel kommen wird.







CD1



01. The Ninth Wave

02. Banish From Sanctuary

03. Nightfall

04. Prophecies

05. Tanelorn

06. The Last Candle

07. And Then There Was Silence



CD2



01. The Lord Of The Rings

02. Fly

03. Bright Eyes

04. Lost In The Twilight Hall

05. Imaginations From The Other Side

06. Into The Storm

07. Twilight Of The Gods

08. A Past And Future Secret

09. And The Story Ends



CD3



01. Sacred Worlds

02. The Bard's Song [In The Forest]

03. Valhalla

04. Wheel Of Time

05. Majesty

06. Mirror Mirror