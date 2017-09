Die NWOBHM-Veteranen von BLITZKRIEG werden am 08. Dezember 2017 eine neue EP namens "Reign Of Fire" als limitierte 7''-Vinyl-Version veröffentlichen.

Besagte EP soll Appetit auf das kommende Studio-Album von BLITZKRIEG machen, den Nachfolger zu "Back From Hell" aus dem Jahre 2013, das nächstes Jahr via Mighty Music veröffentlicht wird.



"Reign Of Fire" wurde von Phil (Vandetta) Davies in den "Downcast Base HQ Recording Studios" im britischen Newcastle-Upon-Tyne aufgenommen, gemixt hat Johan Haagesen in den dänischen "Hansen Studios" in Ribe.





"Reign Of Fire"-Trackliste:



Side A: Reign Of Fire

Side B: Judge Not (exklusiver Track)



Hier ein Videoteaser zu "Reign Of Fire":











BLITZKRIEG sind:



Brian Ross - Lead Vocals

Ken johnson - Guitars, Keyboards, Backing Vocals

Alan Ross - Guitars, Backing Vocals

Matt Graham - Drums

Huw Holding - Bass