Die um den DEBAUCHERY-Chef Thomas Gurrath versammelten Rocker BLOOD GOD haben ein drei CDs umfassendes Package mit dem Titel "Rock N Roll Warmachine" angekündigt. Das am 29. September erscheinende Set wird die Alben "Thunderbeast", "Blood Is My Trademark" und "No Brain But Balls" enthalten, die um insgesamt acht Bonustracks erweitert wurden - darunter Cover von AC/DC, ACCEPT und JUDAS PRIEST.