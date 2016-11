Metal Blade Records verkünden den Abschluss eines weltweiten Vertrags mit den Hardcore-Punks von BLOODCLOT.



BLOODCLOT bestehen aus John Joseph (CRO-MAGS) sowie Ex-Musikern von QUEENS OF THE STONE AGE (Drummer Joey Castillo und Bassist Nick Oliveri) und DANZIG bzw. AGNOSTIC FRONT (Todd Youth, Gitarre).



Die vier renommierten Musiker fanden zusammen, als CRO-MAGS-Gitarrist AJ Novello für ein Konzert ausfiel und John Joseph Todd Youth als Ersatz heranzog. Die beiden ließen ihre Freundschaft wiederaufleben, und zusammenzuspielen wurde zum Anlass, BLOODCLOT zu reformieren (die Ursprünge reichen bis zur 1981er Tournee der BAD BRAINS zurück). Todd began, Songs zu schreiben, Joey Castillo und Nick Oliveri stießen hinzu, woraufhin Metal-Blade-Records-Betreiber Brian Slagel BLOODCLOT einen weltweiten Plattenvertrag anbot.



Dazu sagt Metal Blade-CEO Slagel selbst: "Ich bin total begeistert davon, mit diesen Legenden zu arbeiten. Das Material klingt frisch und wie von einer so tollen Truppe erwartet! Danke an Tal Ronnen von "Crossroads Kitchen" für seine Hilfe!"

BLOODCLOT planen, ihr Debütalbum, "Up In Arms", im Frühjahr 2017 herauszubringen und daraufhin weltweit zu touren.



BLOODCLOT sind:

John Joseph - Vocals

Todd Youth - Gitarre

Nick Oliveri - Bass

Joey Castillo - Drums