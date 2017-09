Gitarrist und Produzent BOB KULICK bietet derzeit sein neues Solo-Album "Skeletons In The Closet" in seiner Gänze als Stream an. Erscheinen soll die Platte am 15. September über Vanity Music.







Auf "Skeletons In The Closet" begrüßt BOB KULICK die folgenden Gastmusiker:



Lead vocalists



Dee Snider

Robin McAuley

Andrew Freeman

Vick Wright

Todd Kerns

David Glen Eisley

Dennis St. James



Bassists



Rudy Sarzo

Chuck Wright

Bobby Ferrari

Bruce Kulick

Dennis St James

Kjell Benner



Keyboardists



Doug Katsaros

Jimmy Waldo



Drummers



Vinny Appice

Frankie Banali

Eric Singer

Brent Fitz

Scot Coogan

Chuck Burgi

Bobby Rock

Jay Schellen