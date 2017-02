Die um Rapper ICE-T versammelten BODY COUNT haben inzwischen das Artwork zu ihrem kommenden Album "Bloodlust" veröffentlicht. Die CD soll am 31. März in den Handel kommen, wobei bereits am 17. Februar ein Video zur ersten Single "No Lives Matter" erscheinen wird. "Bloodlust" wird zudem Gastauftritte von SOULFLY-Boss Max Cavalera sowie MEGADETH-Frontmann Dave Mustaine und LAMB OF GOD-Stimme Randy Blythe umfassen.