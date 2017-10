"This Is Why We Ride", das neue Video der Rap Metaller von BODY COUNT um Hip-Hopper und Multitalent ICE-T, kann hier in Augenschein genommen werden.



Regie geführt hat Rapperkollege Treach von NAUGHTY BY NATURE und der Track stammt vom immer noch aktuellen BODY COUNT-Album, "Bloodlust", das im März 2017 via Century Media Records erschienen ist.