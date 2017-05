BODY COUNT, die Rap Metal-Band um Hip-Hopper ICE-T, hat sich mit dem Illustrator Tommy Ruffin zusammen getan, um ein animiertes Musikvideo zu ihrem Song "The Ski Mask Way" zu schaffen.

Der Track stammt vom aktuellen BODY COUNT-Album, "Bloodlust", das am 31. März 2017 via Century Media Records in den Handel gebracht wurde.