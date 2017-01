Die kanadischen Prog Power Metaller BOREALIS arbeiten ihre Vergangenheit auf: Am 27. Januar veröffentlicht die Truppe um Sänger/Gitarrist Matt Marinelli eine komplett neu aufgenommene Version ihres ursprünglich 2008 in Eigenregie erschienenen Debütalbums. Und so wird aus "World Of Silence" nun "World Of Silence MMXVII".



Die Band meint dazu:

"Wir sprechen bereits seit einer Weile mit AFM über eine Wiederveröffentlichung. Irgendwann dachten wir uns: "Hey, warum nehmen wir "World Of Silence" dafür nicht einfach neu auf?", sagt Marinelli. "Seit 2008 hat sich einiges getan und wir sahen hier die Chance, das Album so klingen zu lassen, dass es BOREALIS im Jahr 2017 adäquat repräsentiert. Wir sind in der glücklichen Lange, dass unser Drummer Sean Dowell ein eigenes Studio betreibt und somit Aufnahmen, Mix und Mastering ohne großen Kostenaufwand für uns zu bewerkstelligen waren."