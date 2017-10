Das BREMER METAL FESTIVAL geht in die nächste Runde. Das Billing dafür steht.



Am 10. und 11. November 2017 spielen im Bremer Club Meisenfrei folgende Bands:



BLACK ABYSS

CLEAR SKY NAILSTORM

COBRA CULT

DEMERSAL

ERNSTE_SPASS_BAND

HONEYTRUCK

LINE OF FATE

LOST WORLD ORDER

METAMORPHONIA

MOLLUST

NOISE FOREST

TARCHON FIST

X-ING