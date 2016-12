Die ursprünglich von MÖTLEY CRÜE-Bassist Nikki Sixx und dem L.A. GUNS-Gründer Tracii Guns ins Leben gerufenen Rock 'n' Roller BRIDES OF DESTRUCTION sind unter Führung ihres Sängers London LeGrand zurückgekehrt. Unter dem Namen BRIDES OF DESTRUCTION GÖTEBORG reformierte Mr. LeGrand die Band in Schweden. 2017 will die Truppe in der folgenden Besetzung ein neues Album veröffentlichen:



London LeGrand - Vocals

John "JB" Bergqvist - Guitar

Rodolfo "Rude" Montenegro - Bass

Peter "Pan" Ottosson - Drums