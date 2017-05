DIe Death Metaller von BROKEN HOPE zollen mit dem Video zum Titeltrack ihres neuen Albums, "Mutilated And Assimilated", Tribut an den John Carpenter-Filmklassiker von 1982, "The Thing". Regie hat dabei Tommy Jones geführt, die illustrierten Storyboards stammen von Mark Rudolph.



Produziert wurde "Mutilated And Assimilated" von Scott Creekmore und veröffentlicht wird die neue BROKEN HOPE-Scheibe am 23. Juni 2017 via Century Media Records.



"Mutilated and Assimilated"-Trackliste:



01. The Meek Shall Inherit Shit (02:48)

02. The Bunker (03:28)

03. Mutilated And Assimilated (03:31)

04. Outback Incest Clan (02:31)

05. Malicious Meatholes (03:50)

06. Blast Frozen (01:58)

07. The Necropants (03:14)

08. The Carrion Eaters (03:07)

09. Russian Sleep Experiment (03:15)

10. Hell's Handpuppets (02:48)

11. Beneath Antarctic Ice (01:25)

12. Swamped-In Gorehog (06:21)









BROKEN HOPE ist:



Damian Leski - Vocals

Jeremy Wagner - Guitars

Mike Miczek - Drums

Matt Szlachta - Lead Guitars

Diego Soria – Bass