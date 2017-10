"Blast Frozen", das neue Video der reanimierten Death Metaller von BROKEN HOPE aus Chicago, kann hier in Augenschein genommen werden, aufgenommen wurde der Clip im "Underworld" in London.



"Blast Frozen" stammt von BROKEN HOPEs aktuellem, mittlerweile siebenten Studio-Album, "Mutilated And Assimilated", das im Juni 2017 via Century Media Records veröffentlicht wurde.





"Mutilated and Assimilated"-Trackliste:



01. The Meek Shall Inherit Shit (02:48)

02. The Bunker (03:28)

03. Mutilated And Assimilated (03:31)

04. Outback Incest Clan (02:31)

05. Malicious Meatholes (03:50)

06. Blast Frozen (01:58)

07. The Necropants (03:14)

08. The Carrion Eaters (03:07)

09. Russian Sleep Experiment (03:15)

10. Hell's Handpuppets (02:48)

11. Beneath Antarctic Ice (01:25)

12. Swamped-In Gorehog (06:21)