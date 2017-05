Die Death Metaller BROKEN HOPE haben ein Video zu ihrem Song "The Carrion Eaters" veröffentlicht. Selbiger Song stammt von ihrem kommenden Album "Mutilated And Assimilated", das am 23. Juni erscheinen wird.







01. The Meek Shall Inherit Shit

02. The Bunker

03. Mutilated And Assimilated

04. Outback Incest Clan

05. Malicious Meatholes

06. Blast Frozen

07. The Necropants

08. The Carrion Eaters

09. Russian Sleep Experiment

10. Hell's Handpuppets

11. Beaneath Arctic Ice

12. Swamped-In Gorehog