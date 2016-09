Die Extreme Metaller BRUJERIA werden ihr viertes Studioalbum namens »Pocho Aztlan« am mexikanischen Unabhängigkeitstag, dem 16. September, via Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen.



Heute hat die Band ein "N.S.F.W." (Not Safe For Work)-Video zum Track 'Plata O Plomo' onlinegestellt.







Die Phrase 'Plata O Plomo' wurde durch mexikanische und südamerikanische Anführer des Drogenkartells, wie z.B. Pablo Escobar, bekannt und bedeutet übersetzt „Silber oder Blei?", was soviel wie „Nimm das (Bestechungs-)Geld oder opfere dich!" heißt.



»Pocho Aztlan« - Tracklist:

01. Pocho Aztlan

02. No Aceptan Imitaciones

03. Profecia Del Anticristo

04. Angel De La Frontera

05. Plato O Plomo

06. Satongo

07. Isla De La Fantasia

08. Bruja-

09. Mexico Campeon

10. Codigos

11. Debilador

12. California Über Aztlan (DEAD KENNEDYS-Cover)