Die walisischen Modern Metaller von BULLET FOR MY VALENTINE haben sich von ihrem langjährigen Trommler Michael "Moose" Thomas getrennt und ihn auch bereits durch Jason Bowld (PITCHSHIFTER, AXEWOUND) ersetzt.



Laut der Band sind die Aufnahmen zur neuen, mittlerweile sechsten BULLET FOR MY VALENTINE-LP zu "99 Prozent im Kasten", die Anfang 2018 in den Läden stehen soll und zwar erstmals via ihres neuen Labels, Search And Destroy, einem Sublabel von Spinefarm.





BULLET FOR MY VALENTINEs immer noch aktuelles Album, "Venom", wurde im August 2015 veröffentlicht.