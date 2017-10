Die Melodic Death Metaller BURDEN OF GRIEF arbeiten derzeit an einem neuen Album mit dem Titel "Eye Of The Storm", das Ende April 2018 über Massacre Records erscheinen soll. Die Band arbeitet dazu mit Kristian Kohlmannslehner aus dem "Kohlekeller Studio" zusammen und äußert sich dazu wie folgt:

"Wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren, lange bevor das Internet allgegenwärtig war und der Tausch von Musikkasetten das Riesending in der Underground-Szene war. Es war also längst überfällig, dass wir gemeinsam ein Album produzieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit - und das solltet ihr auch...!"